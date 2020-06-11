BlaBlaCar ограничил количество пассажиров на заднем сидении

BlaBlaCar объявил новые меры безопасности.

Из-за карантина BlaBlaCar вводит новые меры безопасности во время поездок.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Изменения касаются карпулинговых поездок, т. е. поездок с попутчиками.

"Чтобы повысить уровень безопасности во время поездки, BlaBlaCar объявил своим пользователям новую функцию “Только 1 человек, который будет сидеть сзади”: чтобы придерживаться социального дистанцирования в автомобиле, водители могут взять только одного пассажира, который будет сидеть на заднем сидении", - говорится в сообщении.

Также каждый раз во время публикации или бронирования поездки BlaBlaCar будет напоминать каждому пользователю о рекомендации по безопасности, включая: не ехать в случае возникновения симптомов, быть в маске, придерживаться безопасной дистанции, не здороваться за руки.

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