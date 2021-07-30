Рейсы будут выполняться до 29 сентября.

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) с 8 августа запускает сезонные рейсы Киев — Ницца (Франция) – Киев.

Как сообщает пресс-служба МАУ, запуск маршрута стал возможным благодаря смягчению эпидемиологических требований со стороны Франции.

Рейсы в Ниццу будут выполняться каждый вторник и воскресенье по следующему расписанию: Киев (КВР) - Ницца (NCЕ): вылет в 09:30 (по местному времени) – прилет в 11:35 (по местному времени);

Ницца (NCЕ) - Киев (КВР): вылет в 12:35 (по местному времени) – прилет в 16:30 (по местному времени).

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Отмечается, жители французского Лазурного берега получат возможность не только прямого авиасообщения к туристическим жемчужинам Киевской области, но и смогут воспользоваться рядом удобных стыковок, а именно - через Киев с Ереваном (Армения), Тбилиси (Грузия), Стамбулом (Турция), Каиром (Египет), Баку (Азербайджан), Дубай (ОАЭ), Кишиневом (Молдова), Тель-Авивом (Израиль), а также рядом туристических и бизнес-регионов Украины.

Рейсы в Ниццу будут выполняться до 29 сентября.

Авиарейсы МАУ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" увеличивает количество рейсов на наиболее популярных международных направлениях в связи с резким ростом спроса на авиаперелеты в начале лета.

В июне МАУ запустила рейсы из Киева в Варшаву и Афины.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, стран СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".

Автор: Павел Степанец