Возможное повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки будет иметь крайне негативные последствия для добывающей промышленности и в целом для обороноспособности Украины. Поэтому вместо очередного повышения тарифов, Укрзализныця должна принять безотлагательные меры по сокращению и оптимизации расходов. Об этом говорится в письме Ассоциации добывающих предприятий (НАДПУ) к премьер-министру Денису Шмыгалю, которое есть в распоряжении редакции Интерфакс Украина.

"Добытчики и промышленники полезных ископаемых понесли едва ли не самые большие потери из-за войны: огромное количество горных объектов, ГОКов, ГМК оказались если не под оккупацией, то под регулярными обстрелами. Около 40% добывающих предприятий прекратили свою работу в результате боевых действий. Металлургическая промышленность вообще безвозвратно потеряла минимум 40% мощностей", - напомнили в Ассоциации.

Там отметили, что в такой ситуации каждая дополнительная финансовая нагрузка на предприятия, особенно в части дополнительных логистических расходов, может иметь катастрофические последствия.

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"В то же время, с открытием морских портов, наблюдается ощутимое оживление в железнодорожных грузоперевозках. В I-м полугодии 2024 года "Укрзализныця" получила доходы от грузовых перевозок на уровне 43 млрд. грн. (+17% к предыдущему году), и +3.1 млрд. грн. прибыли. Недопустимо вместо повышения эффективности железнодорожной монополии бесконтрольно и бесконечно расширять базу расходов и раздувать себестоимость, систематически загоняя стратегическое предприятие в убытки", - отметили в НАДПУ.

В Ассоциации отметили, что рентабельность грузовых перевозок в 2023 году составила +27%, а от пассажирских ожидается убыток в 20 млрд грн. Но компания до сих пор нет конкретных планов по оптимизации расходов, повышения производительности труда предприятия и дальнейшего развития грузовой базы.

"Грузы убегают с железной дороги из-за высоких тарифов на автомобильные дороги, и у руководства существует единственный план действий на этот случай - повышать тарифы тем грузам, которые пока остались. Но поднятие железнодорожных тарифов сведет на нет рекордные перевозки сырьевых грузов и оставит "Укрзализныцю" без дополнительных поступлений", - говорят в НАДПУ.

Сейчас тарифы "Укрзализныци" в долларах США в среднем в 1,5 раза выше довоенных времен. Отдельные предприятия уже не могут работать безубыточно и поэтому снижают производственные показатели, а значит "Укрзализныця" недополучает доходы от перевозок, отметили в Ассоциации. Между тем в странах ЕС внедряются тарифные стимулы, направленные на поддержку перевозок по железной дороге.

"В Украине введение подобных стимулов также могло бы стать эффективным инструментом для поддержки отечественного бизнеса и укрепления экономики. От этого выиграет государственный бюджет и стабильность национальной валюты. Поэтому призываем дать поручение АО "Укрзализныця" принять меры, которые будут направлены на сокращение расходов и снижение тарифов на грузовые перевозки за счет увеличения объемов грузовых перевозок. Мы уверены, что этот шаг будет способствовать восстановлению экономического потенциала страны и укреплению ее обороноспособности", - резюмировали в НАГПУ.

Напомним, руководитель УЗ Евгений Лященко заявил, компания планирует очередное повышение тарифов, хотя сейчас компания фиксирует прибыль в размере 3,1 млрд грн.