Укрзализныця выступила с инициативой повышения тарифа на грузовые перевозки на 37%. В своем заявлении компания привела целый ряд аргументов о необходимости этого решения, но эти аргументы в большинстве своем являются манипулятивными, а иногда даже абсурдными, и не учитывают состояние украинской промышленности и экономики в целом, пишет GMK Center.

Аналитики указывают: главный аргумент "Укрзализныци" за необходимость увеличения тарифов - это увеличение расходов с момента последней индексации, и тот факт, что индекс цен производителей промышленной продукции вырос на 176,4%.

"Однако такая мотивация абсурдна. Именно повышение тарифов госмонополий и "Укрзализныци" обуславливает рост цен промпроизводителей - поскольку увеличиваются расходы на логистику и для их покрытия бизнес повышает цены на продукцию", - подчеркнули в GMK Center.

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Так уточнили: цены украинских промпроизводителей в условиях войны выросли, поскольку существенно увеличились все виды расходов. При этом, после 2022-2023 гг. рост цен промпроизводителей начал замедляться: в 2025 году ожидается лишь 11,1% (декабрь к декабрю прошлого года).

"Полагаться только на рост цен производителей представляется несколько некорректным. По такой логике, например, когда в 2020 году цены производителей упали на 7,4%, "Укрзализныця" должна была соответственно снизить тарифы на грузоперевозки. Однако ни разу за все эти годы "Укрзализныця" не пересматривала тарифы в сторону снижения, независимо от экономических событий", - говорит владелица Aurum Group Алена Лебедева.

Еще один аргумент УЗ - нехватка средств на ремонт подвижного состава и инфраструктуры. До конца 2024 года "Укрзализныця" планирует отремонтировать различными видами ремонта 1200 км путей. Это действительно на грани необходимого минимума. Впрочем, увеличение тарифов УЗ почти всегда мотивируется необходимостью увеличения объема инвестиций в инфраструктуру, но в лучшем случае все заканчивается выполнением инвестплана на 50-60%, подчеркнули в GMK Center.

"Дополнительный мотив "Укрзализныци" - поддержание прибыльной деятельности. Однако компания получает и без индексации тарифов. По итогам трех кварталов 2024 года чистая прибыль составила 1,66 млрд грн. Немногие компании в Украине сейчас могут похвастаться прибыльной деятельностью. Почему же тогда госкомпания должна гарантированно получать сверхприбыль, когда бизнес работает в минус и на грани выживания - никому так и не объяснили", - резюмировали в GMK Center.

Ранее глава Федерации работодателей транспорта Орест Климпуш заявил, что повышение тарифов "Укрзализныци" в условиях военного положения - это шаг в неправильном направлении: из-за этого грузы перетекают на грузовики, и мы потеряем дороги, на строительство которых были потрачены миллиарды. Кроме того, это может привести к потере доверия среди граждан к министерским решениям.