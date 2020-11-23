Проект предполагает отсутствие механизации, необходимой для управления полетом.

Американская компания Aurora Flight Sciences разработала модель самолета, проект которого предполагает отсутствие механизации, необходимой для управления полетом.

Об этом сообщает Aviationweek.com.

Читайте такжеВ США создали самый экономичный бизнес-самолет в мире (фото и видео)

Разработчики проводят испытания модели самолета в аэродинамической трубе.

Разработка самолета без аэродинамической механизации ведется в рамках тендера CRANE, объявленного американскими военными в 2019 году. Он предполагает полную замену традиционной механизации, с помощью которой производится управление полетом, на активные системы управления воздушным потоком (AFC).

Новые системы на самолете должны будут использоваться на всем протяжении полета: от взлета и посадки до полета на большой высоте.

Предполагается, что использование активных систем управления воздушным потоком позволит сделать перспективные самолеты легче и дешевле в обслуживании благодаря уменьшению числа подвижных элементов.

Модель самолета, созданная Aurora Flight Sciences, представляет летательный аппарат с двумя крыльями. Переднее крыло, центроплан которого расположен в носовой части, имеет нормальную стреловидность. Второе крыло с центропланом в хвостовой части — обратную. Концы консолей обоих крыльев соединены друг с другом. Таким образом планер модели самолета в плане представляет собой ромб. Подробности о системе управления полетом, реализованной в модели, не раскрываются.

Три этапа

Проект рассчитан на три этапа. На первом этапе, завершение которого запланировано на третий квартал 2021 года, участники должны подготовить концептуальный проект самолета. Второй этап планируется завершиться во втором квартале 2022 года. По его итогам военные выберут две компании, которым закажут разработку эскизного проекта самолета.

Третий этап планируется завершить к середине 2024 года. После этого этапа финалист тендера должен будет провести летные испытания уменьшенной модели перспективного самолета.

Самолеты будущего

30 мая 2019 года в США представили первое летающее на водороде такси.

27 июня 2018 года Boeing показал концепт уникального гиперзвукового пассажирского самолета.

21 сентября 2020 года Airbus представил концепции трех самолетов будущего с нулевыми выбросами углекислого газа.

5 октября 2020 года Британский стартап Samad Aerospace представил проект двухместного гибридного реактивного самолета Q-Starling с вертикальными взлетом и посадкой.

17 ноября 2020 года компания Otto Aviation заявила о том, что создала в США самолет Celera 500L, который является самым экономичным самолетом бизнес-авиации на данный момент.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН