Речь идет о маршрутах, которые ранее проходили через воздушное пространство Беларуси.

Украина готова оказать поддержку государствам и частным компаниям, прекратившим или ограничившим авиационное сообщение с Беларусью, в процессе перестройки маршрутов через воздушное пространство Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Александра Кубракова.

«Украина готова со своей стороны оказать максимальную поддержку государствам и частным компаниям в процессе перестройки маршрутов через наше воздушное пространство», - цитирует Кубракова пресс-служба.

По словам министра, приоритетом Мининфраструктуры является безопасность пассажиров и авиации.

«Первоочередная задача - оперативная организация всех мероприятий в строгом соответствии с международным и национальным законодательством», - отметил Кубраков.

Прекращение авиационного сообщения с Беларусью: что этому предшествовало

Украина с 00:00 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что «совершенно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета - ради того, чтобы задержать активиста и блогера Протасевича».

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Павел Степанец