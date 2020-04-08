Украина планирует привлечь 200 миллионов евро в ЕИБ для обновления общественного транспорта

Предложения органов местного самоуправления из 23 областных центров Украины уже проработаны министерством и направлены на рассмотрение ЕИБ.

Министерство инфраструктуры планирует до конца года подписать соглашение с Европейским инвестиционным банком о выделении 200 млн евро на развитие городского общественного транспорта Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры Украины.

«В рамках этого проекта планируется дать городам современный экологический транспорт - обновить парки трамваев, троллейбусов, электробусов, а также вагоны метрополитена городских коммунальных предприятий», - цитирует пресс-служба заместителя министра инфраструктуры по европейской организации Наталью Форсюк.

Отмечается, что предложения органов местного самоуправления из 23 областных центров Украины уже проработаны Министерством инфораструктуры и направлены на рассмотрение ЕИБ.

«Городам Юго-Восточного региона с населением более 100 000 срок подачи заявок продлен. Какие украинские города получат финансирование для восстановления объектов инфраструктуры - будет известно уже через несколько месяцев, в то время как финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ (проект «Городской общественный транспорт Украины II») на 200 млн евро планируется подписать и ратифицировать Верховной Радой Украины в конца 2020 года», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сейчас в Украине в активной стадии реализации находится первый проект «Городской общественный транспорт Украины» - финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ.

«Это соглашение предусматривает реализацию 21 проекта по развитию городского пассажирского транспорта в 11 городах Украины. На сегодня ЕИБ уже согласовал выделение финансирования 13-ти из указанных проектов на общую сумму 176,2 млн евро, которые после проведения тендерных процедур - до конца этого года и в начале следующего, будут направлены на приобретение более полтысячи единиц транспорта для коммунальных предприятий Запорожья, Киева, Луцка, Львова, Одессы, Сум, Тернополя, Харькова и Чернигова», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Запорожье закупит 26 электробусов и 20 автобусов для коммунального предприятия «Запорожэлектротранс»; Киев закупит 112 автобусов для коммунального предприятия «Киевпасстранс», 17 трамваев для коммунального предприятия «Киевпасстранс», кабины фуникулера и оборудование для коммунального предприятия «Киевпасстранс»; Луцк закупит 29 троллейбусов для коммунальных предприятий города; Львов - 100 автобусов для коммунального предприятия «Автотранспортное предприятие №1» и 10 трамваев для коммунального предприятия «Львовэлектротранс».

Одесса в рамках проекта закупит 30 трамваев для обеспечения работы «Магистрального трамвайного маршрута прямого сообщения «Север - Юг».

Кроме этого, Сумы закупят 22 троллейбуса для коммунального предприятия «Электроавтотранс»; Тернополь - 15 автобусов для коммунального предприятия «Горавтотранс»; Харьков - 35 вагонов метрополитена для харьковского метрополитена и 61 троллейбус для коммунального предприятия «Троллейбусное депо № 3»; Чернигов - 40 троллейбусов для коммунальных предприятий города.

В пресс-службе подчеркнули, что общая стоимость проектов составит около 400 млн евро, из которых 200 млн евро - кредитные средства Европейского инвестиционного банка.

Как сообщал УНИАН, с 2018 года Мининфраструктуры совместно с Минфином и органами местного самоуправления (11 городов) реализуют проект Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) «Городской общественный транспорт Украины». Он направлен на обновление парка троллейбусов, трамваев, автобусов и метро, а также развитие инфраструктуры (замена тяговых подстанций, установка современных систем оплата проезда и др.). В течение трех лет на эти цели предусмотрено привлечение кредитных средств ЕИБ и ЕБРР в размере 600 млн евро.

В прошлом году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) согласовал выделение кредита в размере 250 млн евро на реализацию второго проекта по обновлению инфраструктуры общественного транспорта украинских городов.

Первым городом, который примет участие в этой программе и закупит 40 новых троллейбусов, станет Полтава.