Сегодня УЗ выполнит спецрейс для эвакуации украинцев из Москвы

Сообщается, что билеты на эти поезда можно купить только через онлайн-систему "Укрзализныци".

Акционерная компания "Укрзализныця" 27 марта выполнит спецрейс по маршруту Киев – Москва - Киев для возвращения в свои страны граждан Украины и Российской Федерации, которые вследствие ограничительных мер в связи с карантином не имеют возможности самостоятельно пересечь границу.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Поезд отправится из Киева 27 марта в 18:36, прибудет в Москву 28 марта в 10:14. В обратном направлении поезд №905 отправится из Москвы 28 марта в 19:35, а прибудет в Киев 29 марта в 7:32.

Сообщается, что билеты на эти поезда можно купить только через онлайн-систему "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила 10 скоростных поездов класса "Интерсити+" сообщением Перемышль - Киев с целью эвакуации граждан Украины из Польши и Чехии.

Также поезд "4 столицы", выполнил специальный рейс для возвращения домой украинцев, а также граждан Беларуси и балтийских стран.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, а также с 18 марта ввел запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов. 25 марта Кабинет министров принял решение о продлении карантина до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

В связи с этим Министерство инфраструктуры организовывает спецрейсы, чтобы все украинцы смогли вернуться домой.

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