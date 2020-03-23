УЗ назначила еще один поезд для перевозки украинцев из Польши

Поезд отправится из Перемышля 23 марта и будет делать остановку во Львове по дороге в столицу.

Акционерная компания "Укрзализныця" назначила еще один скоростной поезд класса "Интерсити+" сообщением Перемышль - Киев для оказания помощи украинцам, которые в результате ограничительных мер, в частности, введения карантина, направленного на противодействие распространению в стране коронавируса, не могут самостоятельно пересечь границу.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Поезд отправится из Перемышля в 15:50 23 марта под номером 706/705. Во время рейса из Польши поезд будет делать остановку во Львове и прибудет в Киев в 23:59. В Перемышль поезд проследует без пассажиров", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что билеты на указанный поезд можно купить только через онлайн-систему по продаже билетов "Укрзализныци". Отмечается, что бригада стюардов, которая будет обслуживать поезд, будет обеспечена всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила 7 скоростных поездов класса "Интерсити+" сообщением Перемышль - Киев с целью эвакуации граждан Украины из Польши и Чехии.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, а также с 18 марта ввел запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

В связи с этим Министерство инфраструктуры организовывает спецрейсы, чтобы все украинцы смогли вернуться домой.

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