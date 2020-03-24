Журналисты рассказали об отмывании денег на строительстве дорог во время коронавируса (видео)
С 1 марта президент анонсировал "большое строительство" дорог, а Владислав Криклий щеголял рекордным бюджетом на автодороги – 75 миллиардов гривень, а это 4 тысячи километров новых трасс.
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Об этом сообщают "Гроші".
"Но, кажется, под шумок карантина огромные для Украины средства из-под ваших колес пойдут в карманы чиновников. Ведь представьте: 2/3 областных автодоров, то есть госкомпаний, которые отвечают за состояние дорог в области, сегодня почти банкроты", - говорится в сообщении.
Не превратятся ли наши и без того едва тлеющие автодороги на поля, где можно проехать только трактором?
Подробнее об этом вы можете узнать из видеоматериала:
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