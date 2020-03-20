Зеленский призвал глав ОГА и мэров крупных городов максимально увеличить количество общественного транспорта (видео)

Президент призвал каждого председателя ОГА, каждого мэра активно и эффективно решать транспортные проблемы в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал губернаторов и мэров больших городов максимально увеличить количество маршруток, автобусов, троллейбусов в своих регионах для соблюдения карантина на городские перевозки до 10 человек в маршрутных такси и до 20 человек - в троллейбусах, автобусах и трамваях.

Об этом он заявил в своем видеообращении, размещенном на странице президента в Facebook.

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«На данный момент для противодействия распространению коронавируса задействовано более 15 тысяч полицейских, в том числе они будут контролировать как наши перевозчики и субъекты хозяйствования выполняют ограничения правительства, но я верю, что мы все - сознательные граждане, и постоянный контроль со стороны полиции будет ненужен», - заявил он.

Также, по словам президента, председателям ОГА и мэрам больших городов поставлена задача максимально увеличить количество маршруток, автобусов, троллейбусов в своих регионах. «Это поможет соблюдать ограничения в 10 и 20 пассажиров», - подчеркнул глава государства.

«Я призываю каждого председателя ОГА, каждого мэра осознать свою персональную ответственность, активно и эффективно решать транспортные проблемы в вашем регионе. Это очень важно для здоровья всех украинцев», - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Согласно принятым решениям, городские перевозки могут осуществляться до 10 человек - в маршрутных такси и такси, и до 20 человек - в троллейбусах, автобусах и трамваях.

По состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксировано 26 случаев инфицирования коронавирусом в 6 областях и в Киеве: Черновицкая - 15 человек (1 умер), Киев - 3 человека, Днепропетровская - 2 человека, Житомирская - 2 человека (1 умер), Киевская - 2 лица, Донецкая - 1 человек и Ивано-Франковская - 1 человек (умерл).