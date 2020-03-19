В Луцке отменили весь общественный транспорт

Сейчас продолжается процесс проезда до организации рабочих мест медицинских работников и сотрудников «критически важных структур».

Исполнительный комитет горсовета Луцка запретил с 19 марта работу всего общественного транспорта в городе с целью предотвращения распространения коронавируса. Также транспорт не работает в населенных пунктах Прилуцкого старостинского округа.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

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«Транспортное средство — место тесного контакта людей. Если в автобус или троллейбус зайдет больной, то есть большая угроза заболеть другим пассажирам. Единственный эффективный способ — оставаться дома», — сказал секретарь горсовета, исполняющий полномочия мэра Григорий Пустовит.

Первый заместитель мэра Григорий Недопад рассказал, что продолжается процесс организации проезда к рабочим местам медицинских работников и сотрудников «критически важных структур». Организовать это должны за счет городского бюджета.

«Предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от форм собственности, рекомендуется обеспечить проезд работников транспортными средствами в режиме регулярных специальных перевозок», — говорится в сообщении.

Как отмечает местный «Первый канал», утром 19 марта некоторые жители жаловались на отсутствие общественного транспорта и не знали, как добраться на работу. На улицах вообще стало меньше людей, но увеличилось количество велосипедистов, некоторые жители шли на работу пешком.

Напомним, с 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Так, все учебные заведения, включительно с частными, закрыли на три недели, до 3 апреля.

С 16 марта Украина на две недели закрывает границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Также правительство решило до 3 апреля отменить авиа, железнодорожное и автобусное сообщение между городами и областями Украины, а также остановить работу метрополитенов. Движение собственных автомобилей не ограничивается.