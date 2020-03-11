В Укравтодоре рассказали как будут снижать коррупционные риски с помощью новой методологии закупок

По словам Александра Кубракова, в подготовке Методологии Укравтодор, прежде всего, ориентировался на примеры ЕС и США.

Укравтодор представил новую Методологию закупок, которая призвана предупреждать риски в работе с подрядчиками и препятствовать «тендерным троллям», умышленно блокирующим проведение важных для страны госзакупок работ и услуг, связанных с дорожным строительством. Об этом в колонке в издании НВ Бизнес пишет руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков.

«Возглавив Укравтодор в конце ноября прошлого года, я получил ключевую задачу — обновить 4 тыс. км дорог государственного значения. Для этого нужно 85 млрд грн финансирования и чтобы все участники процесса отработали на 100% — бизнес, структурные подразделения, другие государственные учреждения. Срыв строительного сезона из-за работы так называемых «тендерных троллей» был определен как одна из реальных угроз», - отметил Александр Кубраков.

По его мнению, необходим такой инструмент, который бы позволил упорядочить разработку тендерной документации службами автомобильных дорог в областях, помог минимизировать коррупционные риски и защитил Укравтодор от потери времени и средств из-за недобросовестных подрядчиков. Таким инструментом стала типичная тендерная документация (Методология закупок).

«Типичная тендерная документация основывается на унифицированном подходе к работе с подрядчиками. Для бизнеса — это гарантия прозрачных условий участия в тендере, открытой конкуренции и дополнительной защиты от тендерных троллей, а для Укравтодора — возможность лучше контролировать качество ремонтных работ и надежность подрядных организаций», - подчеркнул Александр Кубраков.

По его словам, методика — «это линейка, с помощью которой в рамках торгов Укравтодор оценивает потенциальных подрядчиков».

«Если компания еще прошлым летом заливала асфальт в коттеджном городке, у нее практически нет шансов пройти квалификационные требования Укравтодора для выполнения работ на трассах международного значения. И опыт можно получить, приобщаясь к тендерам на дороги местного значения, работая в субподряде или альянсе с другими, более опытными компаниями», - объяснил руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

По словам Александра Кубракова, в подготовке Методологии Укравтодор, прежде всего, ориентировался на примеры ЕС и США.

«Эпоха «дикого капитализма» подошла к концу, мы хотим, чтобы рынок работал по принципу свободной экономики и имел четкие границы и правила, понятные всем игрокам. Наша главная задача — обновление дорог», - отметил Александр Кубраков. И добавил: внедрение жестких квалификационных требований в дорожной отрасли можно сравнить с дипломом и реальным опытом хирурга. «Никто не доверит себя неопытному врачу, вот мы и не можем доверить дороги компаниям, которые не имеют достаточной квалификации в строительстве дорог государственного значения», - подчеркнул Александр Кубраков в экспертной колонке в издании НВ Бизнес.

Как ранее сообщалось, Укравтодор разработал методологию об особенностях закупок работ по строительству (новое строительство, капитальный ремонт и реконструкция) и услуг по текущему ремонту и эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования. После презентации проекта документа начинается формальный процесс общественного обсуждения на основе рабочей группы Минэкономразвития. Проект учитывает новую редакцию закона «О публичных закупках», которая вступит в действие 19 апреля 2020 года.