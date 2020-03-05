В Киеве на проспекте Бандеры ограничат движение почти на два месяца

Ограничение движения будет действовать с 8 марта до 26 апреля.

В Киеве частично ограничат движение на проспекте Степана Бандеры на почти два месяца.

Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

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Ограничение движения будет действовать с 8 марта до 26 апреля.

Причина такого решения - капитальный ремонт. В частности, обновлять покрытие на части между улицей Иорданской и Оболонским проспектом. Работы будут проводиться в направлении улицы Елены Телиги.

Во время работ движение будет организовано на одной проезжей части.

Как сообщалось, на столичном мосту Патона запретили проезд грузовиков весом более 3,5 тонны. На мосту внедряют новую схему организации дорожного движения. Ее вводят для снижения нагрузки на опорные конструкции моста Патона, его обследования и оценки эксплуатационной пригодности на путепроводе.