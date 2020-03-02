Китайский кроссовер с защитой от коронавируса собрал 30 тысяч предзаказов за сутки

Ажиотаж на Geely Icon возник из-за инновационной системы фильтрации воздуха.

Компания Geely начала приём заказов на кроссовер Icon, разработанный совместно с Volvo. Китайский автопроизводитель объявил, что новинка оснащается специальной климатической установкой IAPS, которая способна защитить обитателей салона от бактерий и вирусов. Спрос превзошёл ожидания: за первые сутки было собрано свыше 30 тысяч предзаказов.

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Фирма Geely оценила базовую версию кроссовера Icon в 115 800 юаней — это примерно на 4000 юаней меньше, чем стартовая цена китайского аналога Hyundai Creta. Топовое исполнение обойдётся в 128 800 юаней, пишет motor.ru.

Помимо специальной климатической системы IAPS, которая может защитить от коронавируса, в стандартное оснащение входят 10,25-дюймовая виртуальная приборная панель, тачскрин мультимедиасистемы с такой же диагональю, подогрев передних кресел, круиз-контроль и система бесключевого доступа.

Единственный доступный силовой агрегат для Geely Icon — 1,5-литровая 177-сильная (255 Нм крутящего момента) «турботройка», знакомая по Volvo XC40. Трансмиссия — преселективный семиступенчатый «робот», привод — на передние колёса.

Опционально кроссовер можно электрифицировать, доукомплектовав 48-вольтовым стартер-генератором. Гибридизация снизит расход топлива и увеличит пиковую отдачу до 190 сил и 300 Нм.

Установку IAPS можно считать системой защиты от бактерий первого уровня, ведь Geely планирует разработать специальный автомобиль с противовирусными материалами отделки и продвинутыми фильтрами климатической установки. На проект выделено 370 миллионов юаней.