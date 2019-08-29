Новый Volkswagen Golf проходит финальные тесты (фото)

Хэтчбек Volkswagen Golf восьмого поколения дебютирует на отдельном мероприятии в октябре 2019 года.

Volkswagen объявил о старте заключительных тестов хэтчбека Golf восьмого поколения и опубликовал новую фотографию закамуфлированного прототипа. Премьера автомобиля состоится осенью в Германии.

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Снимок тестового прототипа дает лишь представление об общих пропорциях следующего Volkswagen Golf. При этом ранее в интернете появились шпионские фотографии хэтчбека, сделанные во время официальной рекламной фотосессии модели. Судя по ним, новый «Гольф» будет отличаться от нынешней модели увеличенным рельефным капотом, совершенно другой оптикой, объединенной с узкой радиаторной решеткой, а также более низкой линией крыши, пишет Autonews.

Внутри используют минимум аналоговых кнопок и механических переключателей — большинство функций можно будет контролировать при помощи большого тачскрина в отдельном блоке, визуально объединенного с полностью цифровой приборной панелью. Мультимедийная система сможет загружать обновления из облачного хранилища.

В основу Volkswagen Golf ляжет значительно модернизированная масштабируемая архитектура MQB, благодаря которой в зависимости от модификации автомобиль станет легче на 35–70 килограммов. При этом объем багажного отделения хэтчбека вырастет приблизительно до 400 литров.

В моторную гамму войдет новое семейство 1,5-литровых турбированных бензиновых двигателей, а также дизель рабочим объемом 1,5 литра, который заменит нынешние 1,6-литровые агрегаты. Кроме того, у восьмого Volkswagen Golf будет версия с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки аккумуляторов от бытовой электросети.