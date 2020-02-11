В Киеве в среду ограничат движение на Северном мосту
21:25, 11 февраля 2020Транспорт
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Будут проводиться ремонтные работы.
Движение на Северном мосту ограничат / фото УНИАН
На столичном Северном мосту в среду, 12 февраля, частично ограничат движение.
Об этом сообщили в "Киевавтодоре".
Ограничения будут действовать с 9.00 до 14.00 в направлении Троещины, а с 14.00 до 20.00 - в направлении станции метро "Почайна".
"На Северном мосту (на части через р. Десенка) проведем текущий ремонт. Работы будем выполнять в течение среды, 12 февраля. Чтобы меньше влиять на трафик в первой части дня будем работать в направлении Троещины. А после обеда - в сторону станции метро "Почайна", - говорится в сообщении.
В "Киевавтодоре" заранее извинились за неудобства.
Как сообщал УНИАН, с 10 февраля в Киеве ограничено движение по аварийному мосту Патона.
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