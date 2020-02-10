Объявлен победитель тендера на проект ВПП для аэропорта в Днепре

На проектирование и строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепропетровск" предусмотрено 1,2 миллиарда гривень.

Специализирующийся на проектировании дорог, мостов и аэродромных комплексов институт "Укрдорпроект" победил в тендере на разработку проектной документации и экспертизу новой взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Днепропетровск" с предложенной ценой около 24,5 миллиона гривень.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, сегодня тендерный комитет госпредприятия "Финансирование инфраструктурных проектов" объявил победителя, который предложил на 1,98 миллиона гривень меньше ожидаемой стоимости закупки и тендерное предложение которого отвечало всем техническим требованиям и критериям.

Согласно сообщению, ожидаемая стоимость закупки составила 26,5 миллиона гривень с учетом НДС. В тендере участвовало 4 компании, предложения первых двух участников были отклонены заказчиком на основании несоответствия предоставленных документов условиям тендера.

"Вопрос модернизации аэропорта "Днепропетровск" является остроактуальным для города-миллионника, густонаселенной области и огромной окружающей конгломерации. Нам необходимо открыть небо над Днепром. На проектирование и строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепропетровск" уже предусмотрено 1,2 миллиарда гривень. Обновленный аэропорт должен стать региональным воздушным хабом и дать удобное авиационное сообщение. Сегодня наконец объявлен победитель на разработку проекта новой взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Днепропетровск". Новая полоса должна быть надежной, износостойкой и безопасной, способной принимать современные пассажирские самолеты", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владислава Криклия.

В сообщении со ссылкой на министра отмечается, что компания-победитель подтвердила наличие соответствующего опыта и квалифицированных исполнителей, которые могут обеспечить разработку сложного технического проекта качественно, а подписание договора состоится в определенный законом срок о публичных закупках.

Как сообщал УНИАН, предыдущие два тендера на разработку данной проектной документации новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра не состоялись из-за некачественных и не в полном объеме подготовленных участниками закупки тендерных предложений, что не давало возможности заказчику определить победителя.