Мининфраструктуры обжалует решение суда о приостановке концессии Херсонского морпорта

Мининфраструктуры отметило, что концессионные конкурсы в морских портах "Херсон" и "Ольвия" прошли открыто, прозрачно и с соблюдением требований действующего законодательства, а соответствующее постановление суда вынесено без надлежащей оценки аргументов министерства.

Министерство инфраструктуры Украины не согласно с решением Шестого апелляционного административного суда Киева о приостановлении действия приказа министерства об утверждении результатов конкурса по передаче в концессию Херсонского морского торгового порта победителю конкурсного отбора - компании "Рисоил-Херсон" и намерено обжаловать это решение в судебном порядке.

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Как сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры, концессионные конкурсы в морских портах "Херсон" и "Ольвия" прошли открыто, прозрачно и с соблюдением требований действующего законодательства, а соответствующее постановление суда вынесено без надлежащей оценки аргументов министерства.

В частности, по данным Мининфраструктуры, подавшая иск "Специальная компания морской порт Херсон" была допущена к участию в концессионном конкурсе 28 ноября 2019 года, однако 17 января текущего года Конкурсная комиссия министерства не допустила эту компанию к дальнейшим этапам конкурсного отбора, так как не получила полного и достоверного подтверждения наличия у этой компании ликвидных активов (денег на банковских счетах или ценных бумаг) в размере, эквивалентном 8 млн долл.

Такое решение в министерстве объяснили тем, что для соответствия финансовому критерию компания-заявитель ссылалась на инвестиционные сертификаты эмитента ООО КУА "Украинский капитал" и подала в составе заявки на участие в конкурсе отчет о независимой оценке рыночной стоимости ценных бумаг, которые были оценены по стоимости в 80 раз больше, чем номинальная.

В связи с этим у конкурсной комиссии возникли обоснованные сомнения относительно рыночной оценки этих ценных бумаг, и комиссия решила обратиться за получением разъяснений и дополнительной информации к заявителю, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также к Фонду госимущества Украины для рецензирования полученного в составе конкурсной заявки отчета.

11 января 2020 года в адрес конкурсной комиссии поступила рецензия Фонда госимущества Украины, которая указывала на то, что отчет содержит неполную и неточную информацию, а также содержит значительные недочеты, влияющие на достоверность оценки, в связи с чем этот отчет не может приниматься во внимание для подтверждения соответствия финансовому критерию.

В связи с этим Мининфраструктуры отклонило данную компанию-претендента от участия в концессионном конкурсе в соответствии с положениями конкурсной документации и законодательства Украины.

Как сообщал УНИАН, Шестoй апелляциoнный административный суд Киева 3 февраля по иску "Специальной компании "Морской порт Херсон" остановил действие приказа Министерства инфраструктуры Украины об утверждении результатов конкурса по передаче в концессию Херсонского морского торгового порта победителю конкурсного отбора - компании "Рисоил-Херсон".

Этим решением суд запретил Мининфраструктуры и сoзданнoй министерствoм кoнцессиoнoй кoмиссии и рабoчей группе предпринимать какие-либo действия, направленные на завершение кoнцессиoннoгo кoнкурса.

31 января компания "Рисоил-Херсон", победившая в конкурсе на концессию порта "Херсон", сообщила о планах в течение первых пяти лет концессии порта увеличить его грузооборот вдвое, а также осуществить техническое перевооружение порта. На эти цели компания намерена выделить около 300 млн грн.

Заявки на участие в данном концессионном конкурсе подали компании Busserk Liman Isletme Loj (Турция), "Специальная компания Морской порт Херсон" (консорциум "Аскет Шиппинг" и "Глобал Грейн", Украина), "Рисоил-Херсон" (консорциум "Петро Ойл энд Кемикалс" и AT RISOIL, Грузия, Швейцария), а также "Укрморпорт" (Украина).