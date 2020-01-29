Seat представила Leon четвертого поколения (фото)

Испанская марка представила новые хэтчбек и универсал.

Компания Seat представила модель Leon четвёртого поколения. Новинка стала намного просторнее, изменилась в салоне, обзавелась гибридными версиями и сумела сохранить стильный экстерьер. На презентации показали хэтчбек и универсал, причём оба типа кузова сразу будут доступны к заказу со спортивным пакетом FR.

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Seat Leon сохранил верность архитектуре MQB, так что ближайшими «родственниками» модели остаются Volkswagen Golf и Skoda Octavia. При этом он значительно крупнее «Гольфа»: разница в длине кузова достигла 84 миллиметров, а по колёсной базе испанские хэтчбек и универсал догнали «Октавию» — между осями аж 2686 миллиметров. Сильнее всего увеличилась длина универсала Leon Sportstourer — по сравнению с предшественником расстояние от бампера до бампера выросло на 93 миллиметра, пишет motor.ru.

Leon позиционируется как самая «молодёжная» модель в гольф-классе и дизайнерам Seat удалось создать узнаваемый и смелый образ. Особенность семейства — запоминающийся рисунок оптики. Диодные фары входят в базовую комплектацию, а за доплату «Леоны» можно оснастить матричными.

Концепция салона идентична соплатформенным Volkswagen Golf и Skoda Octavia: виртуальная 10,25-дюймовая приборная панель без возможности изменения графики вошла в стандартное оснащение, фиксируемый селектор автоматической трансмиссии уступил место электронному джойстику.

Кроме того, уже «в базе» есть электромеханический стояночный тормоз, кнопка запуска двигателя, а также 8,25-дюймовый экран мультимедиасистемы. За доплату Leon можно оснастить информационно-развлекательной системой с 10-дюймовым тачскрином и встроенной сим-картой, а также функциями управления голосом и жестами.

Разработчики нового «Леона» заявляют, что модель стала заметно просторнее предшественника. Так, объем багажника универсала Leon Sportstourer вырос на пять процентов, до 617 литров, так что рекордсмену сегмента — Octavia Combi — «испанец» уступает всего 23 литра.

Моторная гамма «Леона» знакома по Volkswagen Golf: в линейке есть трёх- и четырёхцилиндровые бензиновые и дизельные турбомоторы мощностью от 90 до 190 лошадиных сил и рабочим объёмом 1,0, 1,5 или 2,0 литра. Агрегаты сочетаются с семиступенчатым «роботом» DSG либо новой «механикой» с шестью передачами. Полный привод 4Drive предлагается только для машин с 2.0 TDI мощностью 150 сил; 48-вольтовым стартер-генератором можно оборудовать бензиновые моторы на 110 и 150 сил.

Особняком стоит метановый Leon со 130-сильным газовым двигателем 1.5 TGI, а также 204-сильная заряжаемая версия Leon eHybrid, которую приводит в движение силовая установка, состоящая из бензинового турбомотора 1.4, шестиступенчатого «робота» и электродвигателя. По расчётам производителя, не задействуя ДВС, такой Leon может проехать до 60 километров по циклу WLTP.

С самого старта продаж к заказу будут доступны «Леоны» со спортивным пакетом FR — такие хэтчбеки и универсалы отличаются иными бамперами, рисунком решётки радиатора, 17-дюймовыми колесами и более «драйверской» настройкой подвески.

Официальной информации о «заряженных» Leon Cupra пока нет, но, вероятно, они перейдут на 245-сильную заряжаемую гибридную силовую установку вслед за Golf GTE и Skoda Octavia RS.

Компания Seat заявляет, что в производство нового поколения «Леона» инвестировали 1,1 миллиарда евро. Вложений оправданы, ведь на долю модели приходится более 25 процентов всех продаж марки, а общий тираж семейства с 1999 года превысил 2,2 миллиона экземпляров.

Европейские продажи новинки запланированы на весну 2020 года. Цены будут объявлены позднее.