Принимают семь средств оплаты: в киевском метро в ближайшее время заменят турникеты на 15 станциях

Стоимость нового оборудования превысила 100 миллионов гривень.

До середины текущего года в киевском метро заменят турникеты на 15 станциях - всего установят 173 новых устройства.

Как сообщает "КиевVласть" со ссылкой на информацию КП "Киевский метрополитен", поставку оборудования стоимостью 101,9 миллионов гривень осуществит компания Riko из Словении. Таким образом, после их установки в столичном метро будет уже 535 турникетов, способных принимать семь средств оплаты проезда, включая электронный билет. Также новое оборудование должно перестать бить пассажиров закрывающимися створками.

По информации КП, замена турникетов планируется на следующих станциях:

"Героев Днепра" – 16 шт.;

"Оболонь” – 14 шт.;

"Почайна” – 13 шт.;

"Тараса Шевченко” – 8 шт.;

"Контрактовая площадь” – 16 шт.;

"Площадь Льва Толстого” – 10 шт.;

"Лыбедская” – 10 шт.;

"Дворец спорта” – 8 шт.;

"Кловская” – 6 шт.;

"Дружбы народов” – 7 шт.;

"Выдубичи” – 15 шт.;

"Славутич” – 7 шт.;

"Осокорки” – 14 шт.;

"Позняки” – 14 шт.;

"Харьковская” – 15 шт.

Читайте такжеВ столичном метро назвали причину вчерашнего сбоя в системе оплаты картами

Согласно договору, турникеты должны пропускать не менее 1200 пассажиров в час и принимать к оплате семь средств оплаты проезда: банковские бесконтактные карточки Visa payWave, MasterCard PayPass; бесконтактные карточки автоматизированной оплаты проезда; “Карточку киевлянина” с бесконтактными интерфейсами Mifare Plus и Cipurse; бумажные разовые билеты с QR-кодом АСОП; разовые билеты с QR-кодом АСОП на экране электронного устройства (телефона и т. п.); бумажные льготные разовые билеты с QR-кодом АСОП; льготные разовые билеты с QR-кодом АСОП на экране электронного устройства (телефона и т. п.).

Гарантия нового оборудования составит 12 месяцев, а его поставщик, согласно договору, является его производителем.

Как сообщал УНИАН, ранее в киевском метро пассажиры сломали турникеты из-за проблем с оплатой проезда. После этого в КП сообщили, что произошел масштабный сбой и пообещали внедрить резервную систему.