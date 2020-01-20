Тендер на проектирование взлетной полосы аэропорта Днепра выиграла фирма российского бизнесмена

Тендер на проектирование новой взлетно-посадочной полосы аэропорта выиграла компания "Прогресстех-Украина" с предложенной ценой в 13 млн грн. Конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" является гражданин России Владимир Кульчицкий.

Тендер на услугу проектирования новой взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Днепропетровск" выиграла компания "Прогресстех-Украина" с предложенной ценой в 12,997 млн грн при ожидаемой стоимости 26,52 млн грн (с НДС).

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Об этом сообщается в системе электронных госзакупок ProZorro.

Согласно тендерной документации, участие в аукционе принимали четыре компании: "Прогресстех-Украина", "Альтис-Констракшн", "Институт Укрдорпроект" и "Пивденьдипрондиавиапром".

Работы должны быть выполнены до 30 июня 2020 года.

По данным госреестра физических и юридических лиц - предпринимателей, конечным бенефициаром компании "Прогресстех-Украина" является гражданин Российской Федерации Владимир Кульчицкий, а учредителем компании является ПРОГРЕСТЕХГРУП, которая зарегистрирована на Кипре.

Согласно данным Википедии, Кульчицкий является академиком военных наук России, заслуженным работником транспорта Российской Федерации, почетным доктором Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» и основателем и председателем совета директоров группы компаний "Прогресстех" - известной инженерно-сервисной структуры в отрасли авиастроения и технологий аэропортов с головным офисом в Москве.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, победителем аукциона система выбрала «Прогресстех», поскольку эта компания предложила самую низкую среди участников цену работ, но пока «Прогресстех» не определена победителем тендера.

«После аукциона по процедуре начинается проверка тендерного комитета. Тендерный комитет изучает предложения претендентов и представленные документы. Это продлится не менее пяти рабочих дней. Претендент может получить отказ из-за выявленных недостатков в его тендерном предложении. Решение о победителе тендера будет опубликовано на сайте Министерства инфраструктуры после его принятия», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в июне Кабмин принял решение о выделении 200 млн грн на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта в Днепре.