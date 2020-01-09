Территорию Украины впервые пересек транзитный поезд из Китая в Польшу

Первый контейнерный поезд из Китая в Евросоюз пересек Украину почти за 40 часов.

Территорию Украины впервые пересек транзитный контейнерный поезд из Китая в Польшу.

Читайте также"Укрзализныця" назвала сумму убытков от пассажирских перевозок за 2019 год

Об этом сообщил глава правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"Транзит возвращается. С символизмом в новом году. 39 часов и 54 минуты по территории Украины ехал первый контейнерный поезд из Китая в Евросоюз! ️Впервые поезд ехал широкой колеей LHS без перегрузки на границе. Встречали его коллеги в польском Славкуве», - написал он.

Кравцов отметил, что маршрут «Китай-ЕС» транзитом по Украине является надежным, дешевым и удобным для всех участников этой логистической цепи, а этот поезд - хороший знак в организации масштабных проектов с Китаем и Средней Азией для «Укрзализныци».

«Широкая колея, которая эксплуатируется на УЗ, - наиболее протяженная на западе. Кроме этого, мы имеем ряд несомненных плюсов для таких маршрутов и их развития, и в будущем УЗ может быть частью сухопутного маршрута, морского маршрута», - написал он.

Также, Кравцов отметил, что с 2008 года ежегодно объем транзитных перевозок Украины падает.

«Транзит из Китая в страны ЕС имеет ряд искусственных преград с политической окраской. Это вопрос не бизнеса, а геополитики. Но со своей стороны УЗ - максимально надежный партнер для транзита. Потому предлагаем альтернативные и выгодные маршруты. По техническим моментам: контейнерный поезд выехал из китайского Сианя до Славкуве, в пути - 12 дней. Сиань является бывшей столицей Китая, здесь начинался исторический Шелковый Путь. Население - 13 млн, и это один из самых развитых сухих портов и логистических центров Нового шелкового пути", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее через территорию Украины был запущен новый контейнерный поезд сообщением Китай-Венгрия.