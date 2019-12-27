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В Украине создадут Нацкомиссию в сфере транспорта

15:34, 27 декабря 2019
Транспорт
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Иллюстрация REUTERS

Кабинет министров на сегодняшнем заседании одобрил и направил в Верховную Раду законопроект о создании Национальной комиссии в сфере транспорта.

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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Telegram.

«Регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий, выдавать лицензии в сфере железнодорожного транспорта и проверять выполнение их условий. Задача этого органа: формировать ценовую и тарифную политику с применением стимулирующих механизмов, контролировать ценообразование и не допускать перекрестное субсидирование, способствовать развитию конкуренции на рынке», - написал премьер.

По его словам, решение направлено на то, чтобы цены на транспортные перевозки в Украине стали рыночными и адекватными.

Как сообщал УНИАН, на своем заседании 27 декабря правительство также одобрило новый законопроект о труде.

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Теги: #транспорт#Кабмин