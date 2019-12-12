Грузовикам запретят въезд в крупные города в часы пик

Рада одобрила законопроект об ограничении движения грузовых авто в городах с высокой численностью населения в утренние и вечерние часы.

Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект, которым предусматривается ограничение движения грузового транспорта с 6 до 11 часов утра и с 17 до 21 часов вечера по территории городов с численностью населения свыше 250 тысяч людей.

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За принятие соответствующего законопроекта №2296 проголосовали 270 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Докладывая по законопроекту, народный депутат Николай Стефанчук отметил, что законопроект направлен на охрану окружающей среды. В атмосферу ежегодно выделяется 117 млн тонн вредных веществ. По этому показателю Украина лидирует, что приводит к болезням граждан.

«Мы предлагаем две ключевые позиции, которые позволят уменьшить выбросы в атмосферный воздух. Особенно в пиковые часы в больших городах, таких как Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Винница, Кривой Рог, Тернополь, Хмельницкий, Полтава, Херсон и другие. Мы планируем защиту природной среды именно в больших городах, где больше 250 тысяч населения. Поскольку в пиковые часы выбросы в атмосферу являются самыми высокими», - пояснил он.

По словам Стефанчука, законопроект имеет две ключевые позиции: внедрить временное ограничение движения грузовых автомобилей с полной массой 8 тонн по территории городов с численностью населения свыше 250 тысяч с 6 до 11 часов утра и с 17 до 21 часов вечера.

Во-вторых, согласно документу, органы местного самоуправления обязаны принимать меры по недопущению превышения установленного санитарными нормами уровня шумов и вредных выбросов в населенных пунктах.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября депутаты Верховной Рады зарегистрировали законопроект, которым предусматривается увеличение ставок экологического налога в 4 раза, что, как ожидается, поможет стимулировать сокращение вредных выбросов и привлечет в госбюджет дополнительно 10,5 млрд грн.