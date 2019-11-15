Nissan представила седан Almera нового поколения (фото)

Седан нового поколения оснастили трехцилиндровым наддувным двигателем мощностью 100 сил, который работает в паре с вариатором.

Компания Nissan представила седан Almera нового поколения для рынков Юго-Восточной Азии.

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Седан, получивший турбомотор вместо прежнего атмосферника, уже стал доступен для покупки в Таиланде, пишет Autonews.

Новый Nissan Almera лишился 1,2-литрового агрегата мощностью 79 л. с. (102 Н·м крутящего момента), который заменили трехцилиндровым наддувным двигателем объемом один литр, развивающим 100 сил и 152 ньютон-метра. Мотор работает в паре с безальтернативным вариатором. Не исключено, что в дальнейшем модель будет доступна с атмосферной 1,5-литровой «четверкой».

Длина седана составила 4495 мм, ширина — 1740, а размер колесной базы равен 2620 миллиметрам. В основе автомобиля лежит прежнее шасси с передними стойками McPherson и полузависимой подвеской сзади.

В Таиланде цены на новую «Альмеру» стартуют с отметки 499 тыс. бат. В стандартную комплектацию входят две подушки безопасности, ABS и аудиоподготовка.