На Буковине таможенника подозревают в незаконной растаможке "евроблях" (видео)

Только за последний месяц злоумышленники незаконно оформили 30 авто на еврономерах.

Работник пункта пропуска "Порубное" на Буковине, вместе с сообщником наладил схему легализации автомобилей с иностранной регистрацией - за деньги.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

Вдвоем они вносили в базы данных ложные сведения о выезде автомобилей за пределы Украины, которые в действительности не пересекали границу.

Отмечается, что только за последний месяц таким образом незаконно оформили 30 автомобилей.

Подробнее об этом можно узнать из видеоматериала: