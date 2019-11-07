На Буковине таможенника подозревают в незаконной растаможке "евроблях" (видео)
12:03, 07 ноября 2019Транспорт
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Только за последний месяц злоумышленники незаконно оформили 30 авто на еврономерах.
Незаконная растаможка стоила владельцам "евроблях" от 500 до 1000 евро / фото tsn.ua
Работник пункта пропуска "Порубное" на Буковине, вместе с сообщником наладил схему легализации автомобилей с иностранной регистрацией - за деньги.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
Вдвоем они вносили в базы данных ложные сведения о выезде автомобилей за пределы Украины, которые в действительности не пересекали границу.
Отмечается, что только за последний месяц таким образом незаконно оформили 30 автомобилей.
Подробнее об этом можно узнать из видеоматериала:
На Буковині митника підозрюють у незаконному розмитненні авто на єврономерах
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