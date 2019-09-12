Последняя поблажка: Рада отсрочила штрафы для "евробляхеров"

К владельцам нерастаможенных автомобилей не будут применять штрафные санкции до 20 ноября 2019 года.

Верховная Рада продлила льготный период для владельцев автомобилей на иностранной регистрации, в течение которого к ним не будут применять штрафные санкции за нарушение таможенного режима.

Читайте такжеВ Черновицкой области таможенник и пограничники погорели на взятке за "евробляхи"За принятие соответствующего закона проголосовали 284 депутата.

В результате владельцев «евроблях» не будут штрафовать до 20 ноября 2019 года.

По словам авторов законопроекта, это последняя отсрочка, больше депутаты не планируют продлевать сроки периода освобождения собственников «евроблях» от штрафов.

Как ранее сообщал УНИАН, 22 августа в Украине официально вступили в силу штрафы для «евробляхеров».

При этом по новым правилам в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тысяч гривен.

Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или разукомплектации авто размер штрафа составляет 170 тысяч гривен или предусмотрена конфискация таких авто.