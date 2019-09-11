Китайцы представили суперкар, который может оказаться быстрейшим на планете (фото)

Если верить производителю, до 100 км/ч S9 способен разогнаться за 1,9 секунды.

На выставке во Франкфурте китайский бренд Hongqi показал прототип S9, который внезапно может оказаться быстрейшим на планете. Бренд Hongqi, входящий в концерн FAW, известен в первую очередь своими лимузинами. Однако, во Франкфурте Hongqi решили продемонстрировать принципиально иную сторону развития компании.

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Как пишет motor1, среднемоторное купе под названием S9 пока считается прототипом, но, по всей видимости, имеет серьезный рыночный потенциал. Известно о нем пока мало: озвучено, к примеру, что силовая установка Hongqi S9 состоит из 4,0-литрового V8 и электромотора и развивает порядка 1 400 л. с.

Динамические характеристики купе с композитным кузовом поражают еще больше: если верить производителю, до 100 км/ч S9 способен разогнаться за 1,9 секунды. Это практически на полсекунды быстрее, чем Bugatti Chiron и почти на секунду меньше, чем у китайского же гиперкара с электромотором Nio EP9, рекордсмена Нюрбургринга, или представленного недавно Porsche Taycan Turbo S.

По слухам, S9 должен стать технологическим флагманом, который возглавит продвижение "Красного флага" на рынки европейских стран. Помимо правительственных лимузинов и гиперкаров, китайцы располагают несколькими моделями вполне гражданских кроссоверов и уже якобы готовят их к выходу в Старый свет.