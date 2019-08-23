В метро Киева с 25 августа зеленую карту не будут пополнять в кассах 10 станций

В этих кассах можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card.

В Киеве с 25 августа карта метро не будет продаваться и не будет пополняться в кассах 10 станций метрополитена.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевский метрополитен".

"Город вводит электронный билет, поэтому с 25 августа карта метро не будет продаваться и не будет пополняться в кассах 10 станций метрополитена", - говорится в сообщении.

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Так, карта метро не будет продаваться и не будет пополняться на следующих станциях: "Крещатик" (центральный выход); "Театральная"; "Майдан Незалежности"; "Академгородок" (выход в магазин NOVUS); "Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок"); "Арсенальная"; "Теремки" (выход к ТЦ "Магеллан"); "Сырец"; "Почайна" (выход к проспекту Степана Бандеры); "Площадь Льва Толстого".

Однако, в этих кассах можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card.

В то же время, можно будет использовать ранее записанные поездки, воспользовавшись бесконтактной карточкой метро, как обычно. Оплатить проезд можно е-билетом или жетоном.

На станции метро "Площадь Льва Толстого" также будет реализовываться QR-билет.

Ранее УНИАН сообщал, что киевское метро начинает выводить из обращения жетоны. В частности, жетонами нельзя воспользоваться на станциях "Нивки" (выход к пожарной части), "Ипподром" (выход к Ипподрому), "Теремки" (выход к "Магелану") и "Позняки" (выход к ТРЦ "Пирамида").