Полиция имеет доступ к таможенным базам и может штрафовать «евробляхеров» - Нефедов

Ранее замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка отметил, что во многих случаях невозможно реализовать действующее законодательство в данном вопросе, так как есть технические проблемы с обменом информацией между Нацполицией и Таможенной службой, поэтому полиция не может знать, нарушил ли автомобиль сроки въезда или нет, и соответственно фактически не может применить штраф.

Национальная полиция Украины в рамках действующего законодательства может применять штрафы для владельцев автомобилей на иностранной регистрации за нарушения при перемещении авто, так как имеет доступ к таможенным базам.

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Об этом сообщил в комментарии УНИАН глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов.

«У полиции есть доступ к таможенным базам. Мое понимание – да», - сказал Нефедов, отвечая на вопрос о том, имеет ли право полиция с сегодняшнего дня не только останавливать авто на еврономерах, но и применять штрафы.

Напомним, с сегодняшнего дня вступили в силу штрафные санкции за нарушения при перемещении транспортных средств с иностранной регистрацией.

В частности, по новым правилам, в случае превышения срока доставки авто личного пользования и коммерческого назначения, а также при превышении сроков временного ввоза от 20 до 30 суток, предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн, более 30 суток, а также в случае потери или разукомплектации авто - 170 тыс. грн или конфискация.

Кроме того, законом предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого авто в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан - 34 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, до вступления в силу новых штрафных санкций с 23 февраля в Украине действовал общий режим растаможивания автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отсрочил их введение до 22 августа.

По информации заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапки, президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании нового парламента внесет законопроект об отсрочке на три месяца штрафов за нерастаможенные автомобили с иностранной регистрацией, а за это время разработает новый законопроект, который урегулирует порядок растаможки автомобилей.

По словам Рябошапки, такая необходимость существует в связи с тем, что действующее законодательство в этом вопросе является несовершенным, и во многих случаях его невозможно реализовать, так как есть технические проблемы с обменом информацией между Нацполицией и Таможенной службой, поэтому полиция не может знать, нарушил ли автомобиль сроки въезда или нет, и соответственно фактически не может применить штраф.

По разным оценкам, на сегодня в Украине насчитывается около 800 тыс. нерастаможенных автомобилей.