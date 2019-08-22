Штрафы для «евробляхеров» официально вступили в силу

Вопрос, будут ли штрафовать «евробляхеров», остается открытым. Зеленский обещал внести в новый парламент законопроект об отсрочке на три месяца штрафов за нерастаможенные автомобили с иностранной регистрацией.

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) напомнила, что с сегодняшнего дня в Украине вступили в силу новые штрафные санкции за нарушения при перемещении транспортных средств с иностранной регистрацией, которые ранее были отсрочены с 22 мая.

Читайте такжеUber и Bolt решили не принимать водителей на "евробляхах"

Как сообщили в пресс-службе ГФС, к этому времени владельцы автомобилей с иностранной регистрацией могли оформить свои авто и избежать таких штрафов.

В частности, по новым правилам в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн.

Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или разукомплектации авто размер штрафа составляет 170 тыс. грн или предусмотрена конфискация таких авто.

Также в ГФС сообщили, что аналогичные размеры штрафов предусмотрены и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения. Так, при превышении сроков от 20 до 30 суток - сумма штрафа будет составлять 85 тыс. грн, более 30 суток, а также в случае потери или разукомплектации авто - 170 тыс. грн или конфискация.

Кроме того, законом предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого авто в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан - 34 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, по информации заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапки, президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании нового парламента внесет законопроект об отсрочке на три месяца штрафов за нерастаможенные автомобили с иностранной регистрацией.

По словам Рябошапки, действующее законодательство в этом вопросе является несовершенным, и во многих случаях его невозможно реализовать, в связи с чем было принято решение создать рабочую группу, которая наработает необходимые изменения с учетом предложений, которые поступят от представителей автомобилистов.

Справка УНИАН. Верховная Рада отсрочила до 22 августа текущего года введение в действие норм об усилении административной ответственности за превышение срока нахождения в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией.

До этого с 23 февраля в Украине действовал общий режим растаможивания автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины.

Таможни Государственной фискальной службы в период действия 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года включительно, оформили по этим льготным условиям свыше 218 тыс. авто.

Всего за указанный период в бюджет было уплачено 13,5 млрд грн таможенных платежей.

По разным оценкам, на сегодня в Украине насчитывается около 800 тыс. нерастаможенных автомобилей.