"Укрзализныця" придумала, как объяснить покупку полотенец по 4 тысячи гривень за штуку

УЗ не ответила, проводится ли аудит отмененной закупки полотенец и вышиванок.

"Укрзализныця" хотела закупить полотенца и вышиванки по 4 тысячи гривень за штуку для памятных сувениров и поощрений работников.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на ответ УЗ.

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В компании, в частности, объяснили, что полотенца и вышиванки "являются элементом культурного наследия государства".

"Учитывая указанное, с целью сохранения украинских национальных ценностей и их популяризацией в Украине и мире "Укрзализныця" полотенца и вышиванки используются как памятные сувениры во время проведения торжественных и представительских мероприятий", – говорится в официальном ответе.

Полотенца и вышиванки якобы хотели использовать на приемах, встречах, делегациях, ярмарках и круглых столов.

УЗ подчеркнула, что резонансные договоры закупки разорвали. В то же время в компании не ответили, начали ли аудит этих закупок, на какой стадии он находится и каковы результаты проверки.

В августе 2019 года "Укрзализныця" подписала несколько контрактов на закупку 200 вышиванок и 200 полотенец на 1,53 млн гривень. Однако после обнародования этой информации в СМИ в компании пообещали отказаться от закупки.

Кроме того, руководитель компании Евгений Кравцов заявил, что поручит сделать полный аудит закупок УЗ.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование фактов завладения 93,28 млн грн акционерной компанией УЗ. Следствие установило, что подозреваемые на протяжении декабря 2015 года - марта 2017 организовали закупку для "Укрзализныци" стрелочной продукции по завышенным ценам с помощью подконтрольных предприятий-посредников и таким образом завладели денежными средствами "Центр обеспечения производства" в сумме около 93,28 млн грн.