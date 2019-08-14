Власти Киева уверяют, что в Голосеевском районе не будет масштабного перекрытия дорог из-за реконструкции электросетей

Работы будут выполняться локально - только в микрорайоне «Добрый путь».

В компании «Киевские электросети» уверяют, что в Голосеевском районе не будет масштабного перекрытия дорог из-за реконструкции электросети.

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Как сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на АО «ДТЭК Киевские электросети», работы будут выполняться локально - только в микрорайоне «Добрый путь».

«Все работы будут вестись без одновременного перекрытия дорог по всему микрорайону. Подавляющее большинство работ будет проводиться на обочине. Дорожное полотно во время реконструкции будет задействоваться минимально, а поврежденное будет полностью восстановлено», - говорится в сообщении.

Как отмечается, специалисты компании разрабатывают график работ на конкретных улицах и будут информировать об этом жителей микрорайона.

В рамках реконструкции, которая охватит 13 улиц и 5 переулков, планируется заменить около 10 км подземных, более 10 км воздушных электрических линий и установить 293 новые электроопоры. Во время работ установят новое силовое и распределительное оборудование. Вместо 50-летнего трансформатора, который полностью отработал свой ресурс, построят две современные блочные трансформаторные подстанции. Также микрорайон оборудуют двумя новейшими стволовыми подстанциями и полностью заменят распределительное оборудование.

«Обновленная сеть будет иметь повышенную пропускную способность. Это гарантированно увеличит надежность и возможность удовлетворить растущие потребности жителей «Доброго пути» в электрическом токе», - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что на ряде улиц в Голосеевском районе временно ограничивать движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара в связи с реконструкцией ТП-888 общей протяженностью до 10 км. Работы будет выполнять компания «Киевские электросети».

Реконструкция будет проводиться с 12 августа 2019 года до 30 июня 2020 года.