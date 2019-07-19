Chevrolet рассекретил Corvette следующего поколения (фото)

«Корвет» восьмого поколения оснастили 6,2-литровым полностью алюминиевым атмосферным двигателем V8 c отдачей 500 лошадиных сил.

Компания Chevrolet рассекретила Corvette следующего поколения, который впервые получил среднемоторную компоновку. Ожидается, что цены на автомобиль будут начинаться от 60 000 долларов.

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Среднемоторный Chevrolet Corvette будет продаваться параллельно с моделью текущего поколения, которая в свою очередь подвергнется модернизации. Производство новинки наладят на заводе в городе Боулинг-Грин (штат Кентукки), пишет Autonews.

Отличительными чертами нового «Корвета» с приставкой Stingray в названии стали задние фонари в стиле спорткара Camaro, широкий спойлер, а также задний диффузор, по бокам которого расположатся сдвоенные патрубки выпускной системы. Кузов машин выполнен из алюминия со стеклопластиковыми панелями. Также новинка получила 20-дюймовые колесные диски и тормозную систему Brembo.

Длина машины составляет 4630 мм, ширина — 1933 мм, а высота — 1234 миллиметра. Размер колесной базы равен 2723 миллиметрам. Объем багажного отделения — 357 литров. Крыша у машины съемная и может убираться в багажник.

«Корвет» восьмого поколения оснастили 6,2-литровым полностью алюминиевым атмосферным двигателем V8. Мощность агрегата под названием LT2 составляет более 500 лошадиных сил. Двигатель работает совместно с новой восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Тяга передается только на задние колеса.

Разгон до «сотни» у новинки (с опциональным пакетом Z51 Performance Package) составляет менее трех секунд. Остальные динамические характеристики суперкара будут названы позднее. Весит Corvette всего 1530 килограммов. Амортизаторы способны приподнимать переднюю часть автомобиля на 40 миллиметров. Такое новшество поможет машине преодолевать неровности на дорогах.

Всего водителю предлагают шесть режимов езды: Weather, Tour, Sport, Track, MyMode и Z mode. В двух последних случаях водитель может самостоятельно настраивать электронику автомобиля. В салоне суперкара устанавливается 12-дюймовый дисплей мультимедийной системы и аудиосистема Bose с 14 динамиками.

Впоследствии у суперкара может появиться модификация с наддувным 6,2-литровым агрегатом мощностью около 650 лошадиных сил. Наконец, не исключен выпуск полноприводной гибридной модификации Corvette C8 с электромотором на задней оси. Суммарная отдача агрегатов превысит 900 лошадиных сил.