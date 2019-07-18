Оккупанты похвастались завершением важного этапа строительства Крымского моста (видео)

Известно, что продажа билетов на поезда в оккупированный Крым стартует за 45 дней до открытия железной дороги.

Российские строители уложили все рельсы на Крымском мосту.

Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост".

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"Две бригады – со стороны Керчи и Тамани – встретились и сомкнули рельсы под сводом арки. Финальные звенья были уложены на втором пути (крымское направление). На первом – для встречного движения – стыковку провели месяцем ранее. Суммарно на двухпутной железной дороге – почти 5 тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал", - говорится в сообщении.

Известно, что продажа билетов на поезда в оккупированный Крым стартует за 45 дней до открытия железной дороги. Поезда будут курсировать из Симферополя, Севастополя, Евпатории и Феодосии и в обратном направлении.