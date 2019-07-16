Филатов после спора с Зеленским закрывает мост через Днепр на два месяца (видео)

Как следствие, центр города встанет в многокилометровых пробках.

Новый (Центральный) мост Днепра с 18 июля полностью перекроют для ремонта на два месяца.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Днепра Борис Филатов, который на прошлой неделе поспорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, что полностью реконструированную переправу откроют уже 14 сентября.

Если не успеет, городской голова уходит в отставку. Если таки отремонтируют, праздновать день города в Днепр приезжает президент.

"Вы же все, включая Владимира Александровича, хотели быстрее, правда? Придется теперь потерпеть. Никто не обещал, что будет легко", - написал Филатов.

Как говорится в сюжете ТСН, чтобы выиграть пари, ускорят темпы работ, для этого основную переправу закрывают полностью, как следствие, центр Днепра станет в многокилометровых пробках.

Напомним, главную переправу города через Днепр реконструируют еще с конца 2016 года, подрядчики меняются, общая стоимость ремонта за три года выросла более чем вдвое — до 400 миллионов гривень, но мост до сих пор сделан только наполовину.

Как сообщал УНИАН, 12 июля президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с городским головой Днепра Борисом Филатовым, что он уйдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября 2019 года.

Городской голова Борис Филатов отметил, что с президентом они заключили пари относительно завершения строительства моста. «Через полтора месяца, на День города, мы его (мост. – ред.) завершим. Проложим новую троллейбусную линию. То есть фактически мы на завершающей стадии», – отметил он.

По данным пресс-службы, Автодорожный мост через р. Днепр был построен в октябре 1966 года и к 2017 году его капитальный ремонт не проводился. Общая длина моста составляет 1477,43 м, с учетом правобережного путепровода над ул. Сичеславская Набережная.

Во время реконструкции моста выполняется капитальный ремонт аварийных балок пролетных строений, капитальный ремонт пролетов с заменой дефектных балок, капитальный ремонт элементов деформационных швов и опор сетей наружного освещения. Также будет осуществляться капитальный ремонт сходов моста, дефектных конструкций опорных частей и опор Центрального моста.