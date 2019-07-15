Nissan назвал дату премьеры нового кроссовера Juke

Nissan Juke следующего поколения построят на модульной платформе CMF-B.

Компания Nissan опубликовала первое тизерное изображение компактного кроссовера Juke нового поколения. Судя по снимку, автомобиль получит узкие ходовые огни и круглые фары головного света.

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Официальная премьера машины состоится 3 сентября, пишет Autonews.

Nissan Juke следующего поколения построят на модульной платформе CMF-B альянса Renault–Nissan. По предварительным данным, в линейку двигателей войдет 1,5-литровый дизель, а также трехцилиндровый бензиновый мотор объемом один литр. Кроме того, ожидается появление 1,6-литрового наддувного агрегата мощностью 190 лошадиных сил.

Ожидается, что габаритные размеры кроссовера не изменятся. Это подтверждает шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбайса. По его словам, следующий Juke «останется верен своей харизме». При этом не исключается, что некоторые стилистические элементы машина позаимствует у электрокара Leaf.