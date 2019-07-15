Aston Martin Valkyrie впервые показали на гоночной трассе (видео)

Гиперкар оснащен гибридной силовой установкой на базе 6,5-литрового V12 мощностью 1146 лошадиных сил.

На автодроме Сильверстоун в Англии состоялся динамический дебют гиперкара Aston Martin Valkyrie.

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Об этом сообщает портал Motor.ru.

"Тестовый прототип автомобиля в цветах команды Red Bull Racing проехал по трассе перед началом Гран-при Великобритании", - говорится в сообщении.

За рулем "Валькирии" во время демонстрационного заезда находился тест-пилот Крис Гудвин. По его словам, впереди ещё много работы, но выезд на реальную гоночную трассу дает первые представления о том, каким получится финальный автомобиль. "Сегодняшний день открыл новую главу не только в истории Aston Martin, но и всей отрасли, - уверен президент "Астона" Энди Палмер - Valkyrie поднимает на новый уровень понятие гиперкар, демонстрируя невероятный уровень технологичности и динамики".

Aston Martin Valkyrie стал результатом сотрудничества британской марки, Red Bull Advanced Technologies и AF Racing. Гиперкар оснащен гибридной силовой установкой на базе 6,5-литрового V12 мощностью 1146 лошадиных сил. Постройкой агрегата занималась фирма Cosworth.

Покупателям "Валькирии" предложена расширенная программа персонализации и трековый набор AMR Track Performance Pack. В состав последнего входит еще более агрессивная аэродинамика, титановые тормоза, трековая подвеска и колеса из магниевого сплава.

Тираж Valkyrie - всего 150 экземпляров, причем все они уже проданы. Первые машины передадут клиентам в четвертом квартале этого года.