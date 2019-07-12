Зеленский о строительстве окружной в Днепре и дороги на Кривой Рог: Нужно найти деньги

Глава государства ознакомился с ходом ремонта участка автомобильной дороги Борисполь - Днепр - Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил ускорить завершение строительства окружной дороги в Днепре и автодороги на Кривой Рог.

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Как сообщили в пресс-службе главы государства, во время рабочей поездки в Днепропетровскую область президент ознакомился с ходом ремонта участка автомобильной дороги Борисполь - Днепр - Запорожье (через Кременчуг) - Мариуполь.

Президент спросил у присутствующего и. о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака, кто отвечает за реконструкцию объездной дороги и в какие сроки будут выполнены все работы. Глава государства добавил, что, согласно предоставленной ему информации, в последние годы увеличивалось финансирование «Укравтодора» на содержание аппарата, в то же время на дороги средств не хватало. «Очень много лет не решается этот вопрос - речь идет об окружной и о дороге на Кривой Рог. Давайте завершим эти два объекта, договоримся, что на Кривой Рог и на Никополь сделаем. Нужно найти деньги на эти две дороги», - подчеркнул Зеленский.

Новак отметил, что нужно два года на завершение работ на этих дорогах, учитывая способности строительных компаний и финансирование.

«Было договорено приложить максимум усилий и на протяжении этого и следующего годов завершить строительство», - говорится в сообщении.

Со своей стороны, заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук отметил, что имеется информация, что в каждой области есть люди, которые влияют на то, кто выигрывает тендеры и осваивает средства. «Мы вам даем эти фамилии, и можете уволить этих людей. Уволить и направить (информацию - Ред.) в правоохранительные органы», - подчеркнул президент, обращаясь к Новаку.

Справка УНИАН. Общая протяженность ремонтируемого участка дороги Борисполь - Днепр - Запорожье (через Кременчуг) – Мариуполь - 35,9 км. Общая сметная стоимость - 1 млрд 101,2 млн грн. Работы были начаты в мае 2017 года.