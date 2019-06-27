Украинцы попросили Илона Маска вывести компанию Tеsla на наш рынок - он согласился

В твитах в ответ на предположение, что расширение компании на рынки Восточной Европы произойдет в 2020 году, Илон Маск ответил "Наверное раньше".

Украинские фанаты электромобилей Tesla провели флешмоб рядом с Памятником основателям Киева и мероприятие ТеслаПикникЧайка, которыми попытались обратить внимание Илона Маска на отсутствие компании в Украине. И Илон Маск ответил.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Друзья, этим коротким тизером ТеслаПикникЧайка мы хотим привлечь внимание главного человека в Тесла - Илона Маска! С коротким посылом: Мы любим автомобили Тесла, мы ими пользуемся, и хотим их использовать полноценно: с суперчаржерами, возможностью купить новый и иметь под рукой официальный сервис. Поэтому СПАМИМ ИЛОНА всеми доступными твитт… способами!! И гармонии вам, с вашим авто, Друзья!"

Один из участников мероприятия обратился к Илону Маску в twitter с просьбой наконец построить в Украине станцию скоростной зарядки Tesla Supercharger и глава компании ответил положительно:

В следующих твитах в ответ на предположение, что расширение компании на рынки Восточной Европы произойдет в 2020 году, Илон Маск ответил "Наверное раньше".

Отметим, что из твитов не совсем понятно, идет речь об одной или нескольких зарядных станциях (что довольно просто в реализации) или же о полноценном выходе компании на рынок Украины с салоном для продаж, официальным сервисом, сетью зарядок и т.д.