АМКУ ведет расследование в отношении "Укрзализныци" и дорожного строительства - СМИ

Кроме того, по словам главы Антимонопольного комитета, ведется расследование относительно деятельности облгазов.

Антимонопольный комитет Украины занимается множеством расследований, среди наиболее резонансных – злоупотребления монопольным положением группы Дмитрия Фирташа на рынке минеральных удобрений, "Укрзализныци" и дорожного строительства.

Об этом сообщает "5 канал".

Кроме того, по словам председателя Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева, ведется расследование относительно деятельности облгазов.

"Ведется очень большое расследование о деятельности облгазов. Вопросы, которые были предметом внимания – злоупотребления монопольным положением группы Фирташа на рынке минеральных удобрений. Мы имеем очень большое количество сговоров на торгах, связанных с закупками "Укрзализныци". И также, мы системно анализируем сговора на торгах при дорожном строительстве", – рассказал глава комитета.

Кроме того, сообщается, что продолжаются расследования в отношении рынков производства и продажи продуктов питания.

Напомним, ранее сообщалось, что для работников Антимонопольного комитета Украины, который активизировался за последние годы, существует потенциальная угроза жизни и здоровью через АМКУ расследования злоупотреблений на миллиарды и штрафов компаниям на сотни миллионов гривень.

Ежегодно комитет выносит 6,5 тысячи решений, исследует около 300 заговоров на торгах и проводит расследование по 30 делам национального уровня. Общий экономический эффект от деятельности АМКУ вырос с $50 млн. В 2016 году до $150 млн в 2018-ом. Несмотря на это, он поддается критике от несогласного с решениями комитета бизнеса, говорится в расследовании.

Со слов директора института социально-экономической трансформации Ильи Несходовского, сейчас пришло время задуматься о безопасности работников АМКУ.