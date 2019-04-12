Chevrolet показал новый суперкар Corvette и назвал дату премьеры

Американцы официально подтвердили выпуск суперкара следующего поколения, который впервые получит среднемоторную компоновку.

Компания Chevrolet опубликовала первые официальные тизеры суперкара Corvette следующего поколения (С8), премьера которого состоится 18 июля 2019 года. Впервые за свою почти 70-летнюю историю модель получит среднемоторную компоновку.

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По предварительным данным, «Корвет» оснастят 6,2-литровым полностью алюминиевым атмосферным двигателем V8 мощностью более 500 л. с., сочетающимся с новой восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Тяга будет передаваться только на задние колеса, пишет Autonews.

Впоследствии у суперкара может появиться модификация с наддувным 6,2-литровым агрегатом мощностью около 650 лошадиных сил. Наконец, не исключен выпуск полноприводной гибридной модификации Corvette C8 с электромотором на задней оси. Суммарная отдача агрегатов превысит 900 лошадиных сил.

Chevrolet Corvette V8 будет продаваться параллельно с моделью текущего поколения, которая в свою очередь подвергнется модернизации. Ранее сообщалось, что «Корвет», в частности, получит активные аэродинамические элементы.

Регулируемая электроникой аэродинамика призвана управлять воздушным потоком вокруг автомобиля, благодаря чему тот сможет ехать быстрее, генерировать больше прижимной силы и лучше управляться. Так, «Корвет» получит воздуховоды с активными заслонками на капоте и крыше, подвижные боковые «юбки» призваны направлять поток вокруг задних колес, что снизит сопротивление воздуху.

Here’s the 411 on the Next Generation #Corvette. There's only one way to keep up with it: https://t.co/d5nlLQjYgUpic.twitter.com/Jf5l0ixiof — Chevrolet (@chevrolet) 11 квітня 2019 р.

Наконец, активный задний спойлер сможет менять позицию в зависимости от движений суперкара — электроника будет оптимизировать высоту и угол аэродинамического элемента, исходя из данных о скорости и угле поворота автомобиля. Предполагается, что подобные технические решения будут предлагаться как для модели нынешнего поколения, так и для будущих суперкаров.