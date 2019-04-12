Chevrolet показал новый суперкар Corvette и назвал дату премьеры
Компания Chevrolet опубликовала первые официальные тизеры суперкара Corvette следующего поколения (С8), премьера которого состоится 18 июля 2019 года. Впервые за свою почти 70-летнюю историю модель получит среднемоторную компоновку.
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По предварительным данным, «Корвет» оснастят 6,2-литровым полностью алюминиевым атмосферным двигателем V8 мощностью более 500 л. с., сочетающимся с новой восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Тяга будет передаваться только на задние колеса, пишет Autonews.
Впоследствии у суперкара может появиться модификация с наддувным 6,2-литровым агрегатом мощностью около 650 лошадиных сил. Наконец, не исключен выпуск полноприводной гибридной модификации Corvette C8 с электромотором на задней оси. Суммарная отдача агрегатов превысит 900 лошадиных сил.
Chevrolet Corvette V8 будет продаваться параллельно с моделью текущего поколения, которая в свою очередь подвергнется модернизации. Ранее сообщалось, что «Корвет», в частности, получит активные аэродинамические элементы.
Регулируемая электроникой аэродинамика призвана управлять воздушным потоком вокруг автомобиля, благодаря чему тот сможет ехать быстрее, генерировать больше прижимной силы и лучше управляться. Так, «Корвет» получит воздуховоды с активными заслонками на капоте и крыше, подвижные боковые «юбки» призваны направлять поток вокруг задних колес, что снизит сопротивление воздуху.
Here’s the 411 on the Next Generation #Corvette. There's only one way to keep up with it: https://t.co/d5nlLQjYgUpic.twitter.com/Jf5l0ixiof— Chevrolet (@chevrolet) 11 квітня 2019 р.
Наконец, активный задний спойлер сможет менять позицию в зависимости от движений суперкара — электроника будет оптимизировать высоту и угол аэродинамического элемента, исходя из данных о скорости и угле поворота автомобиля. Предполагается, что подобные технические решения будут предлагаться как для модели нынешнего поколения, так и для будущих суперкаров.