Работники грозят устроить забастовку из-за нежелания работодателей идти им на встречу.

Международный аэропорт «Борисполь» может остановить свою работу из-за забастовки работников.

Об этом сообщает Объединение независимых профсоюзов авиаработников на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в январе 2019 года в ООО "Аэрохендлинг", которое осуществляет деятельность в аэропорту "Борисполь", был создан независимый профсоюз авиаработников с целью «решить много производственных и социальных вопросов и добиться прекращения нарушений трудового законодательства, которые давно приобрели признаки системности».

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Зато руководство ООО "Аэрохендлинг" якобы проигнорировало предложение независимого профсоюза начать переговоры.

«Теперь у работников ООО "Аэрохендлинг" появилось законное право на забастовку как крайнее средство решения коллективного трудового спора, в ближайшее время будут проведены необходимые мероприятия, и работники будут принимать свое решение относительно забастовки, следствием которого, с большой вероятностью, аэропорт "Борисполь" может остановиться», - говорится в сообщении.

В Объединении профсоюзов предполагают, что забастовка в транспортной сфере повлияет на многих пассажиров, которые не смогут вовремя добраться до пунктов назначения, поэтому заранее просят прощения.

«Просим нас понять - мы защищаем свои конституционные права и свободы, мы не соглашаемся с рабством, забастовка - вынужденная мера защиты», - говорится в сообщении.