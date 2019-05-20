"Дочка" крупнейшего портового оператора начала работу в Одесском порту

Таким образом, Одесса – третий украинский порт, где присутствует украинская "дочка" крупнейшего мирового оператора P&O Maritime.

Буксирная компания P&O Maritime Ukraine, принадлежащая одному из крупнейших портовых операторов в мире DP World (ОАЭ), начала работу в Одесском порту.

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Об этом сообщила пресс-служба P&O Maritime Ukraine.

"Работа сделана. Танкер EMIN REIS успешно пришвартован к 37-му причалу Одесского порта. Первая буксирная операция P&O Maritime Ukraine в Одесском порту – выполнена. Таким образом, Одесса - третий украинский порт, где присутствует украинская "дочка" крупнейшего мирового оператора P&O Maritime", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что, как и в портах "Южный" и "Черноморск", компания намерена предоставлять буксирные услуги по заявкам клиентов.

"Мы ждем новые работы в Одесском порту в ближайшее время и рассчитываем на выполнение всех правил и непредвзятое отношение со стороны Администрации Одесского порта. Надеемся, наши дальнейшие проводки в акватории порта будут проходить так же слаженно и беспрепятственно, как сегодня", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее P&O Maritime Ukraine заявила, что руководство Одесского филиала Администрации морских портов Украины (АМПУ) блокирует начало их работы в порту.

В начале 2018 года компания P&O Maritime, которая на 100% принадлежит крупнейшему портовому оператору мира DP World Group, начала предоставлять буксирные услуги в порту "Южный". Через полгода P&O Maritime Ukraine также начала работать в порту "Черноморск".

Справка УНИАН. P&O Maritime – глобальный оператор портовых услуг, созданный в Великобритании в 1834 году. Компания предоставляет портовые сервисы во всем мире и является мировым лидером в вопросах безопасности и инноваций. P&O Maritime располагает собственным флотом из буксиров, швартовых судов, научно-исследовательских судов, пассажирских и круизных лайнеров. В 2006 году компанию приобрела DP World – крупнейший портовый оператор мира со штаб-квартирой в Дубай (ОАЭ).