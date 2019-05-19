В Киеве начали перекрывать улицы по случаю инаугурации Зеленского

С утра 19 мая будет частично ограничено движение на улице Липской, от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской.

Движение транспорта на нескольких улицах Киева 19 и 20 мая будет ограничено в рамках проведения мероприятий по инаугурации новоизбранного Президента Украины.

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Как сообщается на официальном интернет-портале столицы, с семи утра 19 мая до окончания мероприятий будет частично ограничено движение транспорта на улице Липской, от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской.

Кроме того, с шести утра 20 мая до окончания торжественных мероприятий будет временно ограничено движение на ряде улиц:

проспект Бажана с Харьковской площади до Южного путепровода;

Надднепрянское шоссе от Южного путепровода до моста Патона;

Набережное шоссе от моста Патона до Днепровского спуска;

Днепровский спуск от Набережного шоссе до Парковой дороги;

аллея Героев Крут на площади Андрея Первозванного до площади Славы;

улица Ивана Мазепы от площади Славы до станции метро «Арсенальная»;

Улица Михаила Грушевского от улицы Московской до Петровской аллеи;

Парковая дорога от улицы Михаила Грушевского до аллеи Героев Крут;

улица Шелковичная от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;

улица Круглоуниверситетская от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;

улица Лютеранская от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;

улица Архитектора Городецкого от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;

улица Ольгинская до площади Ивана Франко до улицы Институтской;

улица Институтская от улицы Крещатик до Крепостного переулка;

Крепостной переулок от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;

улица Садовая от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

улица Пилипа Орлика от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;

улица Академика Богомольца от улицы Филиппа Орлика до улицы Пилипа Орлика.

Дополнительно предусмотрены временные ограничения движения на проспекте Николая Бажана, Южном мостовом переходе, Надднепрянском шоссе (от Южного моста до моста Патона), Набережном шоссе (от моста Патона до Днепровского спуска) с 06:00 20 мая до окончания мероприятий.

Кроме того, в связи с проведением торжественного заседания Верховной Рады 20 мая в 10:00, соответствующие службы КГГА с 06:00 обеспечат дежурство бригад скорой помощи на территории правительственного квартала.

Ранее Владимир Зеленский попросил прощения у киевлян за пробки в день инаугурации и пообещал создать "неудобства" для Верховной Рады.