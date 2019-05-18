Зеленский попросил прощения у киевлян за пробки в день инаугурации и пообещал создать "неудобства" для Верховной Рады (видео)
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский записал видео, в котором попросил извинения за неудобства, которые принесет проведение инаугурации киевлянам 20 мая.
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Кроме того, новоизбранный президент пообещал "создать неудобства" для Верховной Рады, которая проголосовала именно за эту дату.
"Вы помните, что мы настаивали, чтобы инаугурация прошла 19 [мая]. Чтобы это был выходной день, чтобы не создавать проблемы и транспортные пробки для киевлян", - заявил победитель президентских выборов.
"Ну, Рада как проголосовала, так проголосовала, что там жаловаться. Но я хочу вам сказать, что будет достаточно много иностранных гостей, поэтому значительную часть Киева будет перекрыто", - продолжил Владимир Зеленский.
"Извините, пожалуйста. Простите все нас, извините Верховную Раду. Рада создала и сделала неудобства нам. Мы, обещаю, сделаем им", - анонсировал будущий президент.
Сам избранный президент ранее настаивал на другой дате – 19 мая. В его команде назначенной датой недовольны: мол, это повлечет за собой ряд трудностей для киевлян и иностранных делегаций, которых бы не было в выходной день.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада назначила на понедельник, 20 мая, торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги новоизбранным президентом Украины Зеленским. Заседание должно начаться в 10.00.
Полиция уже предупредила об ограничении движения в Киеве 20 мая из-за проведения инаугурации.
Тем временем, в Мариинском парке полным ходом началась подготовка к торжественным мероприятиям.
На площади перед Радой начались монтажные работы к инаугурации pic.twitter.com/hquFSFqRon— Украинская правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 18, 2019