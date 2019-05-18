Зеленский попросил прощения у киевлян за пробки в день инаугурации и пообещал создать "неудобства" для Верховной Рады (видео)

Верховная Рада назначила на понедельник, 20 мая, торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги новоизбранным президентом Украины Зеленским.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский записал видео, в котором попросил извинения за неудобства, которые принесет проведение инаугурации киевлянам 20 мая.

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Кроме того, новоизбранный президент пообещал "создать неудобства" для Верховной Рады, которая проголосовала именно за эту дату.

"Вы помните, что мы настаивали, чтобы инаугурация прошла 19 [мая]. Чтобы это был выходной день, чтобы не создавать проблемы и транспортные пробки для киевлян", - заявил победитель президентских выборов.

"Ну, Рада как проголосовала, так проголосовала, что там жаловаться. Но я хочу вам сказать, что будет достаточно много иностранных гостей, поэтому значительную часть Киева будет перекрыто", - продолжил Владимир Зеленский.

"Извините, пожалуйста. Простите все нас, извините Верховную Раду. Рада создала и сделала неудобства нам. Мы, обещаю, сделаем им", - анонсировал будущий президент.

Сам избранный президент ранее настаивал на другой дате – 19 мая. В его команде назначенной датой недовольны: мол, это повлечет за собой ряд трудностей для киевлян и иностранных делегаций, которых бы не было в выходной день.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада назначила на понедельник, 20 мая, торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги новоизбранным президентом Украины Зеленским. Заседание должно начаться в 10.00.

Полиция уже предупредила об ограничении движения в Киеве 20 мая из-за проведения инаугурации.

Тем временем, в Мариинском парке полным ходом началась подготовка к торжественным мероприятиям.