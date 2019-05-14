цей матеріал доступний українською

Огромные очереди и переполненные троллейбусы: в Полтаве перевозчики объявили масштабную забастовку (видео)

09:40, 14 мая 2019
Транспорт
156 0
В Полтаве перевозчики объявили масштабную забастовку / фото zmist.pl.ua

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Полтаве почти все частные перевозчики не выехали на маршруты - требуют повышения тарифов

Уже второе утро подряд Полтава начинает с огромных очередей. Сейчас передвижения в почти 300-тысячном городе обеспечивает коммунальный транспорт.

Десятки людей на остановках ждут троллейбусов, а на дорогах - никаких маршруток. Частные перевозчики требуют повысить цену с 4 до 5 гривень. Забастовка началась еще в субботу, однако наибольшие проблемы начались именно с понедельника.

"Вообще никаких маршруток нет. Одни троллейбусы. Переполнены, людей много", - рассказывают местные.

В то же время, большинство опрошенных полтавчан не готовы платить ту стоимость, которую требуют перевозчики.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #страйк#Полтава#маршруткипогода в Полтаве