Огромные очереди и переполненные троллейбусы: в Полтаве перевозчики объявили масштабную забастовку (видео)

Они требуют от городских властей повысить цену на проезд.

В Полтаве частные перевозчики объявили масштабную забастовку и не вышли на работу, потому что требуют повысить цены на проезд.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Уже второе утро подряд Полтава начинает с огромных очередей. Сейчас передвижения в почти 300-тысячном городе обеспечивает коммунальный транспорт.

Десятки людей на остановках ждут троллейбусов, а на дорогах - никаких маршруток. Частные перевозчики требуют повысить цену с 4 до 5 гривень. Забастовка началась еще в субботу, однако наибольшие проблемы начались именно с понедельника.

"Вообще никаких маршруток нет. Одни троллейбусы. Переполнены, людей много", - рассказывают местные.

В то же время, большинство опрошенных полтавчан не готовы платить ту стоимость, которую требуют перевозчики.