Aston Martin показал фото нового суперкара

Компания сделает партию особых суперкаров.

Компания Aston Martin сделает партию особых суперкаров, которые будут посвящены 100-летию итальянского кузовного ателье Zagato, которое на протяжении 60 лет сотрудничает с британским автопроизводителем.

Читайте такжеAston Martin представил концепт "городского" самолета с вертикальным взлетом

В 2019 году, когда Zagato будет праздновать свой вековой юбилей, на рынок выйдет DBZ Centenary Collection — набор из двух эксклюзивных моделей Aston Martin, пишет «Коммерсант».

Первой машиной станет трековый ретро-спорткар Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation и современная дорожная модель Aston Martin DBS GT Zagato.

DBS GT Zagato будет основан на показанном в июне 2018 года Aston Martin DBS Superleggera с 725-сильным 5,2-литровым турбированным V12 и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. При этом автомобиль имеет новый кузов, выполненный в характерном стиле проектов Zagato с двойными выпуклыми элементами на крыше и заднем остеклении.

В рамках DBZ Centenary Collection будет сделано всего 19 экземпляров модели. Приобрести их можно будет только в комплекте с купе Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation получит 380-сильный рядный 6-цилиндровый мотор с 4-ступенчатой механической коробкой передач и задний привод. Машину будут собирать на заводе в Ньюпорт-Пагнелле, где в 60-е годы производилось и оригинальное купе.

Поставки DB4 GT Zagato Continuation покупателям начнутся в 4-м квартале 2019 года, а DBS GT Zagato клиенты получат только в 4-м квартале 2020 года.