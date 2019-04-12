В Украине появятся диагональные пешеходные переходы

По подсчетам экспертов, благодаря их использованию риск аварий на дорогах уменьшается до 10%.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) разрабатывает проект изменения государственной строительной нормы (ГСН), которой предлагается разрешить проектировать косые пешеходные переходы.

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Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, проект изменений в государственные строительные нормы сейчас разрабатывается госпредприятием "ГосдорНИИ".

"Сегодня в Европе большинство пешеходных переходов - наземные, а не подземные, как у нас. Несмотря на это, аварий там в разы меньше. Все благодаря умному проектированию улиц и дорог. Например, устройству на перекрестках наземных пешеходных переходов с "косой зеброй" - не под прямым углом к тротуару, как обычно, а чуть наискось", - написал он.

Парцхаладзе подчеркнул, что благодаря таким переходам повышается видимость людей на переходе - риск наезда или иной аварии намного меньше, а также повышает внимание и самого пешехода, заставляет его смотреть в сторону движущегося.

"Поэтому мы сейчас детально изучаем внедрения этой практики у нас, чтобы повысить безопасность пешеходов. Большинство ДТП в Украине с участием пешеходов происходит именно на перекрестках. По статистике МВД в 2018 году на украинских дорогах погибло около 3 тысяч человек, около 30 тысяч - травмированы. Самые частые причины аварий - нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение безопасной дистанции, нарушение правил маневрирования, превышение разрешенной скорости и вождение в нетрезвом состоянии", - добавил замминистра.

По словам Парцхаладзе, практика косых пешеходных переходов сегодня встречается в Бельгии, Германии, Франции, Нидерландах и других странах.

"По подсчетам экспертов, только благодаря их использованию риск аварий на дорогах уменьшается до 10%",- отметил он.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.